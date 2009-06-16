Семья из Белоруссии травмирована в дорожной аварии в Крыму
11:05, 16 июня 2009Крым
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Volkswagen не разминулся с Volkswagen
Трое жителей Белоруссии, в том числе двое детей, травмированы в результате столкновения двух автомобилей в Крыму.
Как сообщили в пресс-службе крымского управления Госавтоинспекции, авария произошла накануне.
В Кировском районе автономии Volkswagen Caddy под управлением крымчанина врезался в Volkswagen Passat, за рулем которого находился белорус.
Травмы получили пассажиры Volkswagen Passat – жители Минска: женщина, 1976 года рождения, и два мальчика, 1996 и 1999 годов рождения. Пассажиры и водитель машины являются родственниками.
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