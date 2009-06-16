Семья из Белоруссии травмирована в дорожной аварии в Крыму

Трое жителей Белоруссии, в том числе двое детей, травмированы в результате столкновения двух автомобилей в Крыму.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления Госавтоинспекции, авария произошла накануне.

В Кировском районе автономии Volkswagen Caddy под управлением крымчанина врезался в Volkswagen Passat, за рулем которого находился белорус.

Травмы получили пассажиры Volkswagen Passat – жители Минска: женщина, 1976 года рождения, и два мальчика, 1996 и 1999 годов рождения. Пассажиры и водитель машины являются родственниками.