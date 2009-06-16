500-килограммовую мину уничтожили в Севастополе
10:37, 16 июня 2009Крым
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А еще торпеду
Авиационную донную мину весом 500 килограммов и парогазовую торпеду калибра 533 миллиметра уничтожили пиротехники в Севастополе.
Как сообщает пресс-служба МЧС Севастополя, днями во время выполнения Программы уничтожения взрывоопасных предметов, которые остались со времен Второй мировой войны, пиротехники ликвидировали 62 предмета. Их нашли во время обследования подводной почвы в бухте Казачья.
Кроме того, были уничтожены торпеда и мина.
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