500-килограммовую мину уничтожили в Севастополе

Авиационную донную мину весом 500 килограммов и парогазовую торпеду калибра 533 миллиметра уничтожили пиротехники в Севастополе.

Как сообщает пресс-служба МЧС Севастополя, днями во время выполнения Программы уничтожения взрывоопасных предметов, которые остались со времен Второй мировой войны, пиротехники ликвидировали 62 предмета. Их нашли во время обследования подводной почвы в бухте Казачья.

Кроме того, были уничтожены торпеда и мина.