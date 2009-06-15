Севастополь опровергает информацию о параде ЧФ РФ

Власти Севастополя опровергают распространенную российскими СМИ информацию о том, что в День города проводился морской парад Черноморского флота РФ.

Как говорится в сообщении отдела по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации, 14 июня парад с участием кораблей ЧФ не планировался и не проводился.

Горадминистрация подчеркивает: морские парады в Севастополе проводятся в День Военно-Морских Сил Украины и в День Черноморского флота РФ, парад победителей и прохождение войск Севастопольского гарнизона проводятся ежегодно 9 мая, и посвящены Дню освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и Дню Победы.

Председатель администрации Сергей КУНИЦЫН сегодня на брифинге для журналистов также выразил удивление по поводу информации о якобы проводившемся морском параде.