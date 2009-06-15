Экологи заявляют о море рыбы в Азовском предпроливье

Президент Крымской академии наук, эколог Виктор ТАРАСЕНКО заявляет о массовом заморе рыбы в Азовском предпроливье.

«Побережье Казачьей бухты в районе мыса Казантип буквально завалено разлагающейся и издающей смрадный запах рыбой», – говорится в заявлении В.ТАРАСЕНКО.

Эколог не исключает, что гибель рыбы – «следствие мазутного и серного загрязнения донного ила и воздействия этой мины замедленного действия на всю трофическую (пищевую) цепочку морской экосистемы». «Объяснение происшедшего эвтрофикацией и высокой температурой морской воды в первой декаде июня звучит неубедительно. Такие процессы случаются в конце жаркого лета. В настоящее время вода в море холодная и насыщена кислородом», – отметил В.ТАРАСЕНКО.

Президент Крымской академии наук подчеркивает, что перевалка сыпучих грузов, в том числе серы, на якорных стоянках Керченского предпроливья не прекращена.

«У МЧС такой информации нет. Если бы была, не стали бы скрывать», – сказал сотрудник пресс-службы крымского Главка МЧС на просьбу прокомментировать заявление о заморе рыбы.

Фото экологов