Севастополь и ассамблея столиц решили сотрудничать

Севастопольский городской совет и Международная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в документе, подписанном главой горсовета Валерием САРАТОВЫМ и генеральным директором МАГ Михаилом СОКОЛОВЫМ, говорится, что стороны намерены «объединить усилия при разработке и реализации совместных программ и проектов ассамблеи, уделять большое значение поддержке предпринимательства, установлению и расширению прямых связей между хозяйственными субъектами».

В соглашении также отмечается, что ассамблея «способствует продвижению интересов Севастополя в органах власти Российской Федерации, Украины, других стран СНГ, Москве, городах-членах МАГ». Кроме того, МАГ по заявке горсовета Севастополя «оказывает содействие и организует подготовку и переподготовку специалистов городских служб в организациях и учреждениях Москвы, РФ, а также продвигает продукцию и услуги организаций, предприятий и учреждений Севастополя».

Глава горсовета В.САРАТОВ после подписания соглашения заявил журналистам, что «подписав такой документ, Севастополь стал полноправным членом Международной ассамблеи столиц и крупных городов, и это открывает ему новые возможности в экономическом и гуманитарном сотрудничестве, доступ к совместным наработкам по решению хозяйственных проблем города».

Справка УНИАН. Международная ассамблея столиц и крупных городов основана в 1998 году, в ней состоит 83 города СНГ.