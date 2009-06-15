Украина и Россия опять будут делить моря

16-17 июня в Москве состоится 31-й раунд переговоров делегаций Украины и Российской Федерации по вопросам урегулирования правового статуса Азовского моря и Керченского пролива и разграничения морских пространств в Черном море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ сегодня на брифинге.

По его словам, в ходе заседания будет рассмотрен вопрос определения линии украинско-российской государственной границы в Азовском море, урегулирования вопросов о разграничении акватории Керченского пролива, а также разграничения территориальных морей, континентального шельфа и исключительных экономических зон в Черном море.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы подготовки проектов двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере судоходства, рыболовства, защиты морской среды и экологической безопасности в Азовском и Черном морях, а также Керченском проливе.