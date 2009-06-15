Украинские моряки поучатся у США организации старшинской службы

Делегация украинского флота во главе с начальником штаба — первым заместителем командующего Военно-морских Сил Вооруженных сил Украины вице-адмиралом Сергеем ЕЛИСЕЕВЫМ отбыла в американский город Сан Диего.

Как сообщили в пресс-центре командования ВМС Украины, украинские военные моряки ознакомятся с организацией, программами и методиками подготовки и профессионального развития, вопросами карьерного роста, системой содержания и подготовки во время прохождения воинской службы старшинского состава ВМС США.

В частности, они планируют изучить методику подготовки старшинского состава на кораблях Военно-морских сил США.

Поездка делегации ВМС Вооруженных сил Украины в Соединенные Штаты Америки, которая проходит в соответствии с Перечнем мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины на май-июнь 2009 года, завершится 20 июня.