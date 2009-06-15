Двух налоговиков-взяточников разоблачили в Крыму
11:38, 15 июня 2009Крым
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Прокуратура возбудила дело
Правоохранители разоблачили начальника государственной налоговой инспекции и исполняющего обязанности заместителя начальника отдела налоговой милиции в одном из городов Крыма, которые требовали и получили 8 тысяч гривен взятки от частного предпринимателя за содействие ему в торговле контрафактной продукцией.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, проводятся мероприятия по установлению других фактов взяточничества.
Прокуратура автономии возбудила дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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