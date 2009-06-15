Двух налоговиков-взяточников разоблачили в Крыму

Правоохранители разоблачили начальника государственной налоговой инспекции и исполняющего обязанности заместителя начальника отдела налоговой милиции в одном из городов Крыма, которые требовали и получили 8 тысяч гривен взятки от частного предпринимателя за содействие ему в торговле контрафактной продукцией.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, проводятся мероприятия по установлению других фактов взяточничества.

Прокуратура автономии возбудила дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.