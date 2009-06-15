Шеф СБУ культурно просит ФСБ уйти из Крыма
Его служба сама будет защищать ЧФ РФ?
Служба безопасности Украины будет своими силами обеспечивать безопасность базирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.
Об этом в интервью российской «Независимой газете» от 15 июня сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
Он напомнил, что сотрудники ФСБ начали работать на базе временно дислоцирующегося в Крыму российского флота после того как в 2000 году СБУ и в то время Министерство безопасности РФ подписали соответствующий протокол. Речь шла об обеспечении безопасности базы, добавил глав СБУ.
«Подчеркну, мы говорим не об угрозах со стороны флота, а о возможных угрозах флоту», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
По его словам, к настоящему моменту СБУ создала мощное контрразведывательное подразделение, работающее в Симферополе, Севастополе, в других городах Крыма.
«Украина собственными силами может обеспечить безопасность базирования ЧФ РФ, подразумевая весь комплекс возможных угроз. Как только мы это сделали, сразу же известили российскую сторону о том, что перестал быть актуальным вопрос о необходимости пребывания российской, то есть иностранной спецслужбы на территории Украины», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Он высказал уверенность, что вывод сотрудников ФСБ с территории Украины не перерастет в очередной украинско-российский скандал.
«В этом нет ни причин для скандала, ни политического контекста вообще. Это рутинный вопрос: у нас, как у страны временного пребывания иностранной военной базы, есть возможности обеспечить безопасность базирования, начиная от правопорядка на своей территории и заканчивая антитеррористическим режимом. Нам для этого не нужны помощь и физическое присутствие иностранных спецслужб», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
По его словам, в этом году, в случае согласования с ФСБ РФ будут проведены антитеррористические учения на территории временного базирования Черноморского флота, чтобы российские коллеги убедились, что оперативные сотрудники спецподразделения СБУ «Альфа» способны защитить российских моряков.
«Если понадобится, то и с оружием в руках», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.