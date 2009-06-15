Мужчина погиб при разгрузке вагонов в Крыму
10:45, 15 июня 2009Крым
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Придавило люком
В городе Бахчисарай мужчина погиб во время разгрузки вагонов.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне.
«Жителя Бахчисарая, 1973 года рождения, придавило разгрузочным люком вагона для сыпучих материалов», - отметили в МЧС.
От полученных травмы крымчанин умер до приезда «скорой помощи».
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