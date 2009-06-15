Мужчина погиб при разгрузке вагонов в Крыму

В городе Бахчисарай мужчина погиб во время разгрузки вагонов.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне.

«Жителя Бахчисарая, 1973 года рождения, придавило разгрузочным люком вагона для сыпучих материалов», - отметили в МЧС.

От полученных травмы крымчанин умер до приезда «скорой помощи».