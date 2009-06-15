В Крыму назван представитель Украины на Детском Евровидении

Украину на Детском Евровидении-2009 будет представлять 11-летний Андраник АЛЕКСАНЯН из Хмельницкого. Именно он стал победителем финала национального отборочного тура и получил в подарок ноутбук.

Имя победителя по результатам оценок жюри и СМС-голосования объявила сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она пообещала, что все 15 участников отборочного тура, который состоялся сегодня в Артеке, приедут на отдых в этот детский центр и в следующем году.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что получила огромное удовольствие от сегодняшнего концерта и хороший позитивный заряд, который позволит ей работать “несколько лет без подзарядки”.

Сама премьер-министр также участвовала в голосовании, отсылая СМС–сообщения.

Справка УНИАН. Детский ежегодный телевизионный конкурс песни "Евровидение" проходит с 2003 года. К конкурсу допускается по одному представителю из каждой страны – члена Европейского языкового союза. В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте 10 - 15 лет.

Украина принимает участие в конкурсе с 2006 года. Представители Украины дважды занимали 9-е место в конкурсе, в 2008 году – 2-е. В 2009 году конкурс состоится в Украине.