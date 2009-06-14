В Севастополе пальнули из пушки

В Севастополе в день 226-й годовщины города возродили традицию производства полуденного выстрела из пушки на Константиновской батарее.

Как передает корреспондент УНИАН, на митинге, состоявшемся у памятника затопленным кораблям на Приморском бульваре, первый заместитель председателя городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН подчеркнул, что власть таким образом «чтит традиции города-героя».

Собравшихся с днем города и с возрождением традиции поздравили также заместитель председателя городского совета Севастополя Юрий ДОЙНИКОВ и заместитель командующего ЧФ РФ контр-адмирал Александр ПУШКАРЕВ.

Полуденный выстрел собравшиеся встретили бурными аплодисментами.

Как сообщал УНИАН, во время подготовки церемонии В.КАЗАРИН сообщил, что Севастополь является «законодателем этой традиции в Российской империи: адмирал Грейг - честь ему и хвала - в 1819 году издал приказ о введении полуденного выстрела».

По информации В.КАЗАРИНА, впоследствии на всех флотах соблюдали эту традицию.

В.КАЗАРИН добавил, что «в Севастополе полуденный выстрел производился до начала 20-х годов прошлого столетия, потом, в советское время, посчитали это буржуазным предрассудком, и отменили».

По его словам, «возрождена традиция в нашем городе была в 1982 году, в канун 200-летия Севастополя. В 2003 году она была, к сожалению, прекращена в связи с тем, что закончились холостые снаряды для пушки. Так было тогда сказано… Не могли договориться друг с другом».