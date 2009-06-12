Прокуратура призывает ломать закрывающие море заборы в Крыму

Прокуратура поддерживает уничтожение незаконных ограждений на крымских пляжах, поскольку препятствование свободному доступу к морю является грубым нарушением закона.

«Надо ломать заборы. Я и сама в свое время ломала. И будем настаивать и добиваться открытия пляжей», — сказала заместитель прокурора Крыма Тамила ДРОБИЦКАЯ в комментарии «Зеркалу недели».

По ее словам, договоры на аренду пляжных территорий являются незаконными.

«Все эти аренды — гульки крымского Совета министров. Даже если возле прибрежной территории ведется законное строительство — пусть отгородят технику, чтобы обеспечить безопасность людей, но открытый доступ к морю они обязаны предоставить», — заявила ДРОБИЦКАЯ.

Практика ограничения свободного доступа к морю является распространенной в крымской автономии, в особенности на отрезке побережья от Сак до Евпатории.