В Крыму стартовала операция «Автобус-2009». Ее цель - обеспечение безопасности пассажирских перевозок и предупреждение аварий с тяжкими последствиями.

С начала года в Крыму по вине водителей автобусов произошло 64 дорожно-транспортных происшествия, 10 из них - с пострадавшими. Погибли 2 человека и 21 получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба милиции Крыма, работники Госавтоинспекции проверят водителей на предмет соблюдения требований норм и стандартов, касающихся безопасности при перевозке людей.

При проверке технического состояния автобусов сотрудники ГАИ обратят внимание на исправность запасного выхода, укомплектованность огнетушителями, на факты установления дополнительных пассажирских мест и баллонов для работы на газовом топливе, которые не отвечают требованиям безопасности.

С особым вниманием инспекторы будут проверять водителей автобусов, прибывших из регионов Украины и других стран.

На Ангарском перевале ДПСники расскажут водителям, как двигаться по горным дорогам Крыма.

Операция «Автобус-2009» продлится до 25 июня.