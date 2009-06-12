Внутренние войска готовятся к Евро-2012

Внутренние войска активно готовятся к обеспечению общественного порядка во время проведения в Украине Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

«Очень серьезная подготовка проводится. Несмотря на то, что построили стадионы, гостиницы, дороги, если не будет обеспечена безопасность, никто сюда людей не привезет», - заявил командующий Внутренними войсками МВД Украины Александр КИХТЕНКО в пятницу в ходе плановых учебно-методических сборов в районе села Краснокаменка в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, на военном полигоне проведена комплексная тренировочная отработка мер физического воздействия в соответствии со стандартами европейских сил полиции: порядок проверки документов, проведение обыска, обезвреживание преступников.

«Мы изучаем практику наших коллег из Евросоюза. Перенимаем их опыт и делимся своим», - сказал А.КИХТЕНКО.

В целом, говоря о Внутренних войсках, он отметил, что многие офицеры прошли подготовку во Франции, Турции, начато сотрудничество с Китаем. «Внутренние войска изучают новые формы и методы для обеспечения общественного порядка», - сказал командующий.