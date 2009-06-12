На митинге в Симферополе призвали к союзу Украины, России и Белоруссии

К союзу Украины, России и Белоруссии призвали сегодня в Симферополе участники митинга по случаю одного из главных государственных праздников Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, в честь Дня России активисты Русской общины Крыма, партии «Русский блок», Партии регионов, казачьих организаций провели шествие по центральным симферопольским улицам. Его открывала молодежь с громадным флагом России и духовой оркестр. Затем шли маршем активисты с флагами РФ обычных размеров, Андреевскими флагами, знаменами политсил, портретом российского Президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Некоторые скандировали «Россия!».

«Мы уверены: придет время, когда Россия, Украина и Белоруссия станут единым славянским отечеством», – заявил первый вице-спикер автономии, лидер Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ на митинге на главной площади Симферополя.

По оценкам правоохранителей, которые следят за общественным порядком, в акции принимает участие 1 тысяча человек, по данным организаторов – не менее 2-х тысяч. Люди держат в руках транспаранты: «12 июня – День России. С праздником, дорогие соотечественники!» и «Слава великой России!».

«Мы отстаем сейчас во многом из-за развала 90-х годов (1990-х), но мы преодолеем этот развал, мы преодолеем это отставание, мы опять восстановим нашу великую Родину, в центре которой будет союз народов России, Украины и Белоруссии», – заявил на митинге депутат Госдумы РФ Сергей МАРКОВ.