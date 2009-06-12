Крымский марафонец проплыл 38 километров в Черном море

Известный севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК успешно проплыл дистанцию длиной в 38 километров из Балаклавы в Севастополь.

Свой заплыв спортсмен посвятил 226-й годовщине со дня основания Севастополя, которая будет отмечаться 14 июня.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации ”Объединение поддержки и развития молодежи и спорта в городе Севастополе” Александр СИНЯВСКИЙ.

Организация оказывала финансовую и организационную поддержку в проведении марафона.

По словам А.СИНЯВСКОГО, пловец стартовал вчера в 23.00 из Балаклавы, а финишировал сегодня в 15.40 на пляже Хрустальный в Севастопольской бухте. Всего заплыв продолжался 16 часов 40 минут.

На дистанции пловца сопровождал в надувной лодке его друг, известный в Севастополе инструктор рукопашного боя и карате Владимир АНДРУСЕНКО. По информации А.СИНЯВСКОГО, пловец-марафонец плыл попеременно стилями брасс и кроль, а на последнем отрезке, около 2 километров - любимым стилем - баттерфляй.

На пляже Хрустальный марафонца встречали многочисленные представители местных и украинских СМИ.

В интервью журналистам О.СОФЯНИК сказал: ”Это был самый трудный мой заплыв. По прогнозу, ветер должен быть юго-западный, а дул постоянно юго-восточный. Приходилось бороться с течением, которое уносило нас в открытое море. Сложнейший участок, который сегодня прошли - от мыса Фиолент до мыса Херсонес”.

В.АНДРУСЕНКО рассказал, что течение было сильнейшим, сломались оба весла. ”Хорошо, что были запасные, а то бы лодку унесло в открытое море”, - сказал он.

Говоря о своих планах, О.СОФЯНИК заявил, что в ближайшее время совершит заплыв через пролив Босфор из Черного в Мраморное море.

”Это около 30 километров. Уже достигнута договоренность с турецкой стороной, которая берет на себя сопровождение и обеспечение предстоящего заплыва. Возможно, уже в июне мы поплывем. Нас будет двое. Мой коллега-марафонец из Черкасс ТОЛБАТОВ также будет плыть”, - сказал О.СОФЯНИК.

Как сообщал УНИАН, первый марафонский заплыв О.СОФЯНИК совершил в 2002 году.

Одни из самых известных его заплывов - от Свято-Георгиевского монастыря на мысе Фиолент до Владимирского собора в Херсонесе (2005 год, около 30 километров, 9 часов) и самый длинный - из Евпатории в Николаевку (2007 год, ночной заплыв, 40 километров, 14,5 часов).