Севастополь отмечает День России

В Севастополе сегодня проводится ряд торжественных мероприятий, посвященных Дню России.

Как передает корреспондент УНИАН, по случаю государственного праздника РФ состоялось возложение цветов и венков к мемориалу «Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах», в котором приняли участие представители командования Черноморского флота Российской Федерации, руководства города, командования украинских Военно-морских сил, делегаты Международной ассамблеи столиц и крупных городов, представители общественности.

А накануне в Севастопольском Доме офицеров ЧФ РФ состоялись торжественное собрание и праздничный концерт.

Как сообщает отдел по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации, глава исполнительной власти города Сергей КУНИЦЫН, поздравляя собравшихся, отметил, что «для многих севастопольцев День России олицетворяет неразрывную связь с Отечеством, его историей, настоящим и будущим. Это настоящий праздник мира и согласия, символ национального единения и ответственности за настоящее и будущее своей Родины».

С.КУНИЦЫН также выразил уверенность, что сегодня важным звеном, связывающим Украину и Россию, должны стать динамичное развитие Севастополя и укрепление его внешних связей. «Чтобы превратиться из «потенциально спорной территории», «яблока раздора» в город славянского единства, дружбы и сотрудничества, центр Черноморского региона, у нас есть все: многолетние традиции, созидательный потенциал, настоящий севастопольский патриотизм», сказал глава города.

Начальник штаба ЧФ РФ вице-адмирал Александр ТРОЯН, выступая от имени командования, отметил, что Черноморский флот Российской Федерации с руководством города связывают дружеские отношения, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве. «Вместе мы делаем все возможное для процветания города и блага его жителей». По словам российского адмирала, «мы взаимодействуем на добрых и добропорядочных отношениях с командованием Военно-морских сил Украины». А.ТРОЯН добавил: «Общее историческое наследие, единые духовные и культурные ценности, нерушимая связь человеческих судеб являются надежной основой для дальнейшего развития доверительных отношений между нашими странами, нашими народами».

Справка УНИАН. 12 июня РФ отмечает главный государственный праздник – День России.

В этот день в 1990 году Первым Съездом народных депутатов РСФСР была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР».

Послe событий осени 1993 года праздник был утверждён в 1994 году указом пeрвого президента России Бориса Eльцина как «День принятия декларации о государственном суверенитете России».

С 2002 года 12 июня отмечается как «День России» и является выходным днем.