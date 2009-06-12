У «Черноморнефтегаза» появился всепогодный корабль

Высокоскоростной всепогодный корабль, созданный для Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (Симферополь), спустили сегодня на воду в Феодосии.

Как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы ГАО «Черноморнефтегаз» Юрий АВДЕЕВ, длина судна составляет 25 метров, ширина – 5,5 метров. Оно развивает скорость до 30-ти узлов.

«Этот корабль – от первого до последнего винтика – построен ОАО «Приморец», – отметил Ю.АВДЕЕВ.

По его словам, судно обошлось «Черноморнефтегазу» в 35 млн. грн.

«На корабле установлено самое новое оборудование. В частности, на нем есть система, являющаяся антистрессом при качке. Это очень важно в штормовую погоду», – сказал Ю.АВДЕЕВ.

Судно способно взять на борт от 40 до 50-ти пассажиров и 10-15 тонн грузов.

Оно, в первую очередь, будет использоваться для доставки сотрудников ГАО на самоплавучие буровые установки. «Главное требование – обеспечение безопасности людей. Понятно, в связи с какими событиями озаботились постройкой нового судна», – подчеркнул руководитель пресс-службы «Черноморнефтегаза».

В 2008 году вертолет Ми-8 при посадке на плавучую буровую платформу «Таврида» в Черном море зацепился за систему ограждения, перевернулся и загорелся. На его борту находились 17 сотрудников платформы и 3 члена экипажа, все погибли.

Ю.АВДЕЕВ добавил, что в ближайшее время пройдут ходовые испытания нового корабля. «Ожидается приезд немецких специалистов, ведь всё оборудование немецкое. Оно монтировалось на заводе (в Крыму), но поставлялось немцами, потому что они производят очень хорошее оборудование. На следующей неделе начинаются ходовые испытания», – отметил глава пресс-службы ГАО.

Планируется, что после окончания испытаний, уже этим летом корабль начнет «доблестно трудиться», добавил Ю.АВДЕЕВ.

Корабль стал 22-ой единицей плавсредств ЧНГ.