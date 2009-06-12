Фестиваль «Великое русское слово» должен стать всеукраинским и проводиться во всех регионах страны, где считают, что русский язык должен быть вторым государственным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ.

«В этом году Севастополь впервые принял участие в фестивале, ряд мероприятий прошли в нашем городе, а в следующем году мы поднимем звучание этого фестиваля на еще более высокий уровень», - отметил он.

По мнению В.САРАТОВА, проходящий пока что только в Крыму и Севастополе фестиваль следует распространить на регионы Украины по той причине, что «он несет серьезный гуманитарный смысл». «В Украине проживают 12,5 млн. человек, которые считают себя русскими, поэтому правильнее будет проводить фестиваль более широкомасштабно, охватывая все регионы Украины», - сказал глава горсовета.

Как утверждает В.САРАТОВ, желание провести фестиваль у себя уже изъявили Одесская, Николаевская, Харьковская, Запорожская, Полтавская, Донецкая и Днепропетровская области.

Как сообщал УНИАН, основные мероприятия фестиваля прошли 6-8 июня, специально к 210-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина. В Севастополе в рамках фестиваля прошли Пушкинские чтения, состоялись выступления фольклорных коллективов.