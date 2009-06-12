Три легковушки и автобус столкнулись в Крыму (фото)

71-летний мужчина травмирован в результате столкновения трех легковых автомобилей и автобуса в Крыму.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления Госавтоинспекции, авария произошла сегодня на автодороге Ялта – Севастополь.

«29-летний водитель автобуса «Мерседес Спринтер» на закруглении дороги не учел мокрое состояние проезжей части и неправильно выбрал скорость», – говорится в сообщении.

В результате заноса автобуса с последующим выездом на полосу встречного движения произошло столкновение с автомобилями «Дэу Ланос» и ВАЗ-2107. Затем в вазовскую «семерку» въехал следующий за ней УАЗ-469.

Водитель ВАЗа получил закрытый перелом голени, перелом ребер и тупую травму живота. «В автобусе не было пассажиров, поэтому больше никто не пострадал», - отметили в ГАИ.

Фото ГАИ Крыма