Дело в отношении симферопольского мажора передано в суд

Уголовное дело, возбужденное по фактам хулиганства и дорожно-транспортного происшествия с участием сына депутата Симферопольского горсовета Виталия ФАЙНГОЛЬДА, направлено в прокуратуру Крыма для утверждения обвинительного заключения.

Об этом сообщил Департамент связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

16 сентября 2008 года в Симферополе произошло столкновение автомобиля ”Бентли” под управлением В.ФАЙНГОЛЬДА с мотоциклом. В результате мощного удара погибла 25-летняя девушка-байкер Анна Мишуткина.

По этому факту отдел по расследованию ДТП следственного управления милиции Крыма возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В конце января следственной частью следственного управления милиции автономии было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении В.ФАЙНГОЛЬДА по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Эти действия произошли в 2002 году.

Уголовные дела объединили в одно производство.