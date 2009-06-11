Виктор Черномырдин больше не посол
19:51, 11 июня 2009Крым
0 0
Указ Президента России
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ своим указом уволил Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Украине.
Об этом сообщается на официальном сайте Д.МЕДВЕДЕВА.
Этим же указом В.ЧЕРНОМЫРДИН назначен советником главы российского государства. На него возложены обязанности специального представителя Президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами - участниками Содружества Независимых Государств.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter