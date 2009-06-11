Штормовое предупреждение объявлено в Крыму
19:39, 11 июня 2009Крым
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На пятницу и субботу :((
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на пятницу и субботу в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, сообщила в четверг пресс-служба крымского управления МинЧС.
«12 и 13 июня на территории крымской автономии ожидаются сильный дождь, местами град, гроза, шквальный ветер до 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.
Информация о штормовом предупреждении направлена председателям районных и городских государственных администраций, руководителям аварийных и коммунальных служб региона.
Спасатели напоминают: в случае возникновения ЧС нужно звонить по телефону 101.
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