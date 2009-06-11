Банда подпольно произвела в Крыму полмиллиона бутылок водки

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора винодельческого завода «Дионис» и четырех его подчиненных, которые, используя труд рабочих и оборудование предприятия, за пять месяцев подпольно произвели полмиллиона бутылок водки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Подпольщикам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.204 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление алкогольных напитков с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство, совершенное преступной группой.

Организатор подпольного производства, который сейчас находится под стражей, также обвиняется в злоупотреблении служебным положением и использовании поддельных марок акцизного сбора.