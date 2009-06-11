Россия будет поддерживать «Великое русское слово» в Крыму

Россия и в дальнейшем планирует поддерживать проведение в Крыму фестиваля «Великое русское слово».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге в Москве официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

В частности, он отметил, что форум проводится при поддержки российской правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом уже третий раз и его ежегодное проведения планируется и в дальнейшем.

Как сказал А.НЕСТЕРЕНКО, «проходящий в Крыму третий международный фестиваль «Великое русское слово» стал, по нашему мнению, крупным культурно-политическим мероприятием русскоязычной Украины».

Он отметил, что на церемонии открытия 6 июня в Ялте было оглашено приветственное послание Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА участникам и гостям фестиваля.

По его словам, вместе с руководителями АРК Крым в проведенной научно-практической конференции на тему «Русский язык в поликультурном мире» и «круглом столе» на тему «Украина и Россия – культурная и историческая общность» впервые участвовали руководители исполнительной и законодательной ветвей власти украинских регионов. В частности, представители Луганской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей и депутаты ВР. По его словам, авторитетным был также уровень участия с российской стороны.

Как сообщал УНИАН, Международный фестиваль «Великое русское слово» начался в Крыму 6 июня и продлится до 12 июня, Дня России.