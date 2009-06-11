Севастополь готов к летнему сезону

Все отели, туристические базы и пансионаты Севастополя готовы к летнему сезону и уже практически заполнены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заведующий сектором туризма Управления культуры и туризма городской государственной администрации Сергей БАЛАНДЮК на круглом столе «Партнерство власти и бизнеса в рамках подготовки и проведения курортного сезона в 2009 году».

По утверждению чиновника, «туристы к нам поехали, мы видим заполняемость». Он выразил надежду, что начавшийся летний сезон будет удачным, и оптимизма в данном отношении, по его словам, прибавляет то обстоятельство, что «город на протяжении 7 лет не имеет спада по статистическим показателям».

С.БАЛАНДЮК подчеркнул, что «в последнее время произошли значительные изменения в туристической, рекреационной сферах города, потому что появились новые современные гостиницы, о которых многие уже знают». Однако, сказал он, «появление мини-гостиниц на базе садово-огороднических товариществ, в кооперативах носит бессистемный характер, и впоследствии вызывает множество проблем в легализации их работы».

Заведующий сектором добавил, что согласно распоряжению председателя городской администрации, «сейчас во всех районных администрациях составляются списки всех мини-гостиниц, находящихся на этих садоводческих территориях, и я думаю, что к осени мы соберем всех владельцев в одном зале, и предложим схему, по которой необходимо работать. Потому что идем в Европу, и в этом плане надо развиваться».

Как сообщила в свою очередь заместитель председателя городской государственной администрации Ирина ЦОКУР, по предварительной информации, таких мини-гостиниц в городе насчитывается около 800.