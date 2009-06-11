Самая высокая инфляция в Крыму

Самая высокая инфляция в мае против апреля зафиксирована в Севастополе – 1,4%, Автономной Республике Крым – 1,1% и Одесской области – 1,1%, в Винницкой обл. была дефляция – 0,2%.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, с начала года (май 2009 года против декабря 2008 года) потребительские цены больше всего выросли в АР Крым – 8,9%, Одесской области – 8,7%, Севастополе и Донецкой области – 8,6%. Меньше всего цены выросли в Киевской – 5,7% и Волынской – 5,5% областях.

Лидерами роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки в мае стали Севастополь – 1,6% (с начала года рост 9,8%), АР Крым – 1% (9,5%) и Одесская область – 0,8% (9,2%). В семи областях Украины (Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой) в мае против апреля зафиксировано снижение цен на продукты питания в среднем на 0,4%.

Алкогольные напитки и табачные изделия больше всего подорожали в Тернопольской и Черновицкой областях – 6,6% (16,5%) и 6,3% (13,4%) соответственно, а также в Севастополе – 6,1% (18,3%), меньше всего в Донецкой – 1,3% (12,8%) и Винницкой – 1,1% (12,8%) областях.

Цены на одежду и обувь в мае больше всего выросли в Киевской и Ровенской областях – 0,7% (рост 5% и 3,7%). В АР Крым, Винницкой и Херсонской областях в мае против апреля цены на одежду и обувь снизилась в среднем на 0,4%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в мае т.г. к апрелю больше всего подорожали в АР Крым – 2,2% (4,9%) и Полтавской области – 1,6% (4,8%). При этом в десяти областях Украины в мае против апреля наблюдалось снижение цен в среднем на 0,2%.

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в мае т.г. к апрелю больше всего выросли в Волынской – 1,1% (11,6%) и Львовской – 0,8% (10,5%) областях, при этом в шести областях Украины цены снизились в среднем на 0,3%.

Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в мае стали Одесская – 4,2% (26,5%) и Донецкая – 2,4% (23,9%) области. В семи областях страны наблюдалось снижение цен в среднем на 0,6%, больше всего в Сумской области – на 2,2% (с начала года выросли на 15,1%).

Цены в транспорте в мае против апреля больше всего выросли в Харьковской – 3,6% (22,1%), Донецкой – 2,7% (13%) и Кировоградской – 2,3% (10,4%) областях, меньше всего в Ивано-Франковской – 0,2% (с начала года выросли на 8,7%), Львовской – 0,3% (выросли на 8,1%) и Ровенской – 0,3% (выросли на 8,9%).

Цены на услуги связи в мае против апреля выросли в основном в Киеве – 2,6% (3,5%), Днепропетровской – 2,5% (3,1%) и Одесской – 2,3% (3,6%) областях, меньше всего в Севастополе – 0,9% (2,9%).

Цены в сфере отдыха и культуры больше всего выросли в Тернопольской области – 1,4% (7,4%). В то же время в 15 областях Украины в мае против апреля зафиксировано снижения цен в данной сфере.

Стоимость образования в мае к апрелю увеличилась в основном в Днепропетровской – 0,5% (1,2%) и Харьковской – 0,6% (1,1%) областях, в Черкасской снизилась на 0,1% ( с начала года выросла на 3,4%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в мае к апрелю больше всего выросла в Волынской области – 1,2% (7%) и АР Крым – 1,8% (6,6%). В ресторанах и гостиницах Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областей цены в мае против апреля снизились на 0,9%, 0,2% и 0,3% соответственно.