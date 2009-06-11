Зампредседателя поссовета в Крыму погорел на взятке

В Крыму разоблачен заместитель председателя одного из поселковых советов, который получил от частного предпринимателя 1,5 тыс. грн. взятки.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, деньги чиновник требовал за содействие в предоставлении предпринимателю торговых мест на территории трех санаториев.

Прокуратура Ялты возбудила дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.