Куницын: СМИ раздули ситуацию с проверками документов моряков ЧФ

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает, что ситуация с проверками документов военнослужащих Черноморского флота РФ в большей степени была «раздута» в прессе, чем она на самом деле имела место.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.КУНИЦЫН заявил во время встречи в Севастополе с делегацией Москвы, возглавляемой председателем Московской городской Думы Владимиром ПЛАТОНОВЫМ, прибывшей для участия в заседании Международной ассоциации городов (МАГ).

По словам главы исполнительной власти Севастополя, «сейчас много ходит различной информации на предмет паспортных проверок по Черноморскому флоту РФ». В то же время, отметил он, «есть как бы наносные вещи, которые происходят в большой политике, а есть вещи, которые происходят здесь, в городе. И я считаю, что у нас тут никаких проблем не существует. Ситуацию с проверкой документов военнослужащих ЧФ РФ раздули в прессе».

Вместе с тем, как подчеркнул С.КУЦИНЫН, «если анализировать ситуацию, то существует миграционное законодательство и так далее. То есть, в Россию приезжаешь - 90 дней. Больше 90 дней находишься - должен… И так далее».

С.КУНИЦЫН отметил, что начальник УМВД Украины в городе Севастополе сообщил ему, «что никакой радикализации не произошло». По его словам, когда провели мероприятия, выяснилось, что много военнослужащих ходило без воинских документов.

«Вы знаете, еще в советское время шел солдат, и у него должны были быть увольнительная записка и так далее. Начали проверять, и многие военнослужащие пришли в миграционную службу, урегулировали эти дела, и навели порядок», - сказал руководитель города.

Как заверил С.КУНИЦЫН, в отношениях между руководством города и командованием российского ЧФ «слава Богу, взаимопонимание, взаимодействие, и я не вижу оснований, что бы были тут какие-то недоразумения».