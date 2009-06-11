Как украинские потребители выбирают товар (исследование)

Срок годности остается главным критерием, по которому украинские потребители выбирают товар.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил старший эксперт по развитию гражданского общества проекта “Сообщество потребителей и общественные объединения” Денис ПОЛТАВЕЦ, представляя результаты исследования потребительского поведения украинцев, которое третий год подряд проводится в рамках совместного проекта ЕС и Программы развития ООН.

По его словам, третий подряд репрезентативный опрос населения Украины, который проводится в рамках проекта “Сообщество потребителей и общественные объединения”, дает похожие результаты.

Кроме срока годности, на который в первую очередь обращают внимание 71% респондентов-покупателей, важными факторами при выборе товаров остаются цена – на нее обращают внимание 51% респондентов. И только третье место потребители отвели такому важному фактору как состав продукции – его перед приобретением изучают 42% потребителей.

Д.ПОЛТАВЕЦ также отметил, что, согласно результатам опроса, в семьях за покупку товаров отвечают в основном женщины – 90% и около 50% мужчин. По сравнению с мужчинами, женщины несколько чаще обращают внимание на срок годности (74% против 66%); на надписи, которые удостоверяют натуральность (25% против 17%), целостность упаковки (22% против 16%) и место приобретения (16% против 11%). А с возрастом увеличивается склонность людей при покупке товаров повседневного потребления полагаться на собственный опыт (22% - среди самых молодых респондентов-покупателей до 35% среди людей в возрасте 50-59 лет). В то же время респонденты в возрасте 20-29 лет чаще полагаются на уровень известности марки или производителя - 30%, в других возрастных группах респондентов – 15-21%.

Опрос проводил Киевский международный институт социологии с 21 по 31 мая этого года в 110 населенных пунктах всех регионов Украины. На протяжении исследования были опрошены 1592 респондента в возрасте от 15 до 59 лет. Исследование является репрезентативным по полу, возрасту, регионам, размеру населенных пунктов.

Проект “Сообщество потребителей и общественные объединения” является совместной инициативой Европейского Союза и Программы развития ООН, которая была основана в 2006 года.