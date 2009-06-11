Спикер и премьер Крыма не должны иметь родственников в подчинении

Верховная Рада Украины приняла Закон «О принципах предотвращения и противодействия коррупции».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 230 из 432 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что в случае неподачи или подачи недостоверных сведений лицо не может быть назначено (избрано) на соответствующую должность в государственных органах, а уже назначенное лицо подлежит освобождению.

Также предусмотрено, что эти лица не могут иметь в своем непосредственном подчинении близких лиц. В случае, если такое назначение состоялось, то лицо обязано уведомить руководство органа, на должность в котором оно претендует, о работающих в этом органе близких лицах.

В законе также выписаны особенности увольнения с работы лиц, совершивших коррупционные действия.

Данный закон касается, в частности, Президента Украины, председателя ВР и его заместителей, премьер-министра Украины и членов правительства, председателя СБУ, генерального прокурора, председателя НБУ, председателя Счетной палаты, Уполномоченного ВР по правам человека, председателя ВР АРК и председателя Совета министров АРК, народных депутатов Украины, депутатов ВР АРК, депутатов местных советов, госслужащих, военных должностных лиц, должностных и служебных лиц других органов государственной власти.

Законом выписано, какие подарки могут принимать эти должностные лица, и предусмотрено, что подарки, полученные во время официальных мероприятий, должны быть переданы государству.