В Севастополе могут готовить специалистов по зондированию Земли

Национальное космическое агентство Украины рассматривает возможность использовать станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Севастополе и Мукачево для подготовки специалистов в области дистанционного зондирования Земли.

Об этом корреспонденту УНИАН в Москве сообщил руководитель агентства Александр ЗИНЧЕНКО.

«Как минимум это прекрасная база для подготовки нового поколения специалистов в области дистанционного зондирования Земли и навигации», - сказал А.ЗИНЧЕНКО.

Он отметил, что на сегодняшний день не видит перспектив в использовании этих станций в исключительно военных целях.

«Чем раньше мы отойдем от военной лексики в этом вопросе, тем лучше будет решен вопрос об продлении их действия», - сказал руководитель НКАУ.

Он отметил, что перспективы использования этих станций рассматривались на двух заседаниях научно-технического совета НКАУ. При этом он напомнил, что 26 февраля закончился срок действия соглашения, в соответствии с которым станции использовались в интересах России.

«Это огромные технологические научные комплексы, которые несут и несли большую интеллектуальную нагрузку и могут давать большое количество продуктов добавленной стоимости, и их история не заканчивается», - подчеркнул А.ЗИНЧЕНКО.