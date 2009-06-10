Украина и Россия согласовали алгоритм инвентаризации земли ЧФ

Украина и Россия согласовали порядок оформления результатов инвентаризации земельных участков Черноморского флота.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины по результатам седьмого заседания Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины украинско-российской межгосударственной комиссии, которое состоялось сегодня в Киеве.

“Стороны согласовали алгоритм поэтапного оформления результатов инвентаризации земельных участков ЧФ РФ и договорились скорректировать временные рамки ее проведения, утвержденные на предыдущем заседании Подкомиссии”, - отмечается в сообщении.

На заседании заслушан доклад представителей специальной временной группы с анализом правового статуса украинских объектов навигационно-гидрографического обеспечения безопасности мореходства, которые продолжают использоваться ЧФ РФ.

Стороны продолжили обсуждение проекта соглашения по вопросам юрисдикции и предоставления правовой помощи по уголовным делам на период пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

Российская сторона сообщила о невозможности урегулирования вопроса „двойного гражданства” отдельных категорий военнослужащих ЧФ РФ и членов их семей путем заключения соответствующего двустороннего договора с Украиной.

Руководители делегаций подтвердили завершение внутригосударственных процедур, необходимых для подписания Протокола между министерствами обороны Украины и Российской Федерации о предоставлении информации об общей численности личного состава и основных вооружений ЧФ, которые находятся на территории Украины. Кроме того, обсудили возможные пути правового урегулирования действий сторон в случае кризисных ситуаций, связанных с использованием флота с территории Украины.

Делегации Украины и России на заседании возглавляли исполняющий обязанности первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО и статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий КАРАСИН.