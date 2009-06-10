Машзаводу Джанкоя шьют дело

18:08, 10 июня 2009
Крым
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Зарплаты нет, хотя заказы есть

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий должностными лицами Джанкойского машиностроительного завода.

«Машиностроители производили и продавали прицепы, перечисляя выручку на общую сумму в 2,4 миллиона гривен на счета «левых» фирм. При этом собственные счета завода находились под арестом исполнительной службы – в связи со взысканием 2,5 миллионов гривен задолженности предприятия, в том числе перед своими рабочими», – сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Учитывая последнее обстоятельство, должностным лицам машзавода также инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.382 Уголовного кодекса Украины – неисполнение судебного решения.

Прокуратура выясняет обстоятельства преступлений.

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