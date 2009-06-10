19 тыс. га охотугодий в Севастополе коммерсантам передали законно

Севастопольский городской совет в судебном порядке доказал законность своего решения о предоставлении около 19 тысяч гектаров охотничьих угодий, расположенных на подведомственной горсовету территории, в пользование субъектам хозяйствования.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявила журналистам в Севастополе заведующая юридическим отделом горсовета Елена БЛИЗНЮК.

В прошлом году руководство горгосадминистрации неоднократно заявляло о незаконности решений о предоставлении охотничьих угодий в пользование ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» и ООО «Кордон Мекензи». Администрация подала судебный иск.

По словам Е.БЛИЗНЮК, к участию в деле были привлечены Государственный комитет лесного хозяйства Украины, Министерство охраны окружающей природной среды и госпредприятие «Севастопольское лесоохотничье хозяйство.

В результате, сказала она, Хозяйственный суд Киева установил, что решения горсовета «были правомерны, и администрация города не имела права на иск о якобы незаконном решении».

Как утверждает руководитель отдела, суд также установил, что «этими решениями не передавались земельные участки, речь шла только о передаче в пользование охотугодий, то есть участки суши, где находятся животные и птицы, которые могут быть использованы для охоты». «Все собственники же и пользователи земли в пределах этих охотугодий как существовали, так и существуют, и их правовой статус не менялся», - отметила она.

Кроме того, по словам Е.БЛИЗНЮК, Киевский апелляционный хозяйственный суд своим решением «в полном объёме отказал в удовлетворении жалобы администрации на решение суда первой инстанции, то есть Хозяйственного суда Киева, тем самым ещё раз подтвердив правоту Севастопольского городского совета».

Горсовет, отметила юрист, «никогда не сомневался в подобном решении суда и, даже не дожидаясь его решения, подал иск о признании недостоверной информации, распространённой главой администрацией Сергеем КУНИЦЫНЫМ о нарушении законности принятым решением по охотугодиям».