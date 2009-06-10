Против администрации Севастополя дело возбуждать не будут

Генеральная прокуратура Украины не нашла оснований для возбуждения уголовного дела против сотрудников Севастопольской городской государственной администрации по результатам проверки информации, содержащейся в отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нарушений в работе чиновников администрации.

Согласно сообщению пресс-службы Севастопольской администрации, Генпрокуратура рассмотрела и проверила отчет ВСК. Соответствующее заявление генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО размещено на официальном сайте Верховной Рады в ответ на обращение председателя ВСК Ивана ВЕРНИДУБОВА.

«По результатам проверки законности использования бюджетных средств, выделенных на выполнение Программы социально-экономического развития города Севастополя, прокуратурой города отказано в возбуждении уголовного дела относительно служебных лиц Управления капитального строительства, Главного управления ЖКХ и Главного управления Государственного казначейства в городе Севастополе ввиду отсутствия в их действиях состава служебного преступления», - говорится в отчете Генпрокуратуры.

Согласно сообщению пресс-службы, «в документе, подписанном Александром МЕДВЕДЬКО, перечисляются практически все факты, которые использовали в своих обвинениях и депутаты горсовета, и комиссия ВЕРНИДУБОВА. Одно из «громких дел» было связано с выделением земельного участка ООО «Гипроград». В действительности же нарушения закона не было: «Также прокуратурой Севастополя отказано в возбуждении уголовного дела относительно служебных лиц СГГА по факту заключения договора (суперфиция) с ООО «Гипроград» о праве пользования земельным участком ввиду отсутствия состава преступления, поскольку договор заключен в соответствии с судебными решениями о предоставлении ООО «Гипроград» в пользование земельного участка».

Комментируя заявление генпрокурора, председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН заявил, что «с самого начала было очевидно, что все эти «выводы» комиссии ВЕРНИДУБОВА - элемент политической борьбы».

Как сообщал УНИАН, парламентская ВСК по главе с народным депутатом И.ВЕРНИДУБОВЫМ (Партия регионов) была создана 5 июня 2008 года. Ее задачей было выяснение обстоятельств нарушений Конституции и законодательства Севастопольской ГГА и городским советом, другими органами исполнительной власти в вопросах земельных отношений.

Предварительные выводы председатель ВСК озвучил в парламенте 16 января 2009 года. В итоге Верховная Рада приняла постановление о предварительном отчете комиссии, в котором, в частности, предложила Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО реализовать решение горсовета Севастополя о выражении недоверия председателю горадминистрации С.КУНИЦЫНУ, а также решила передать материалы расследования ВСК правоохранительным органам.