Украинским солдатам дадут меньше хлеба, но больше мяса?

Ассоциация пищевых предприятий “Армия” инициирует законодательные изменения по организации питания в Вооруженных Силах, сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны.

“Нормы питания не пересматривались уже 10 лет и не отвечают современным тенденциям развития украинской армии”, - отметил исполнительный директор Ассоциации Иван СИКУНДА.

Сегодня в Симферополе прошел сбор представителей предприятий, которые предоставляют услуги по организации питания военнослужащих Вооруженных сил Украины и входят в ассоциацию “Армия”.

По мнению экспертов, нельзя согласиться, например, с нынешним распределением норм питания для солдата срочной службы и курсанта военного заведения. “Это даже в известной мере дискриминация. Ведь физиологичные потребности этих молодых людей одинаковые”, - считает И.СИКУНДА.

Предприниматели, которые кормят солдат, предлагают, в частности, уменьшить суточную норму хлеба на одного человека с 850 до 500 граммов с ее частичной заменой выпечкой и печеньем; ввести в норму макаронные изделия только высшего сорта; четко определить, сколько и каких круп подавать на солдатский стол на протяжении недели; увеличить суточную норму мяса на 100-150 граммов; добавлять к овощным закускам на обед колбасные изделия и сало.

“И не потому, что это украинская привычка. Учеными доказано, что именно в этом продукте есть незаменимые аминокислоты, необходимые для развития молодого организма”, - отметил И.СИКУНДА.

В начале года три мощных предприятия, которые в настоящее время работают на рынке предоставления Вооруженным силам услуг по организации питания, объединились в Ассоциацию пищевых предприятий “Армия”. Это – компания “Артек-Союз”, которая организует питание 13360 военнослужащих, предприятие “Мезон-К”, на продовольственном обеспечении которого находится 11400 военнослужащих и предприятие “Укрпродаккорд-ОР”, которое организует питание 4200 военных.