СБУ установила 54-метровый украинский флаг на горе в Крыму

Государственный флаг Украины площадью 54 квадратных метра закрепили сотрудники Центра специальных операций Службы безопасности на высоте 600 метров на одной из гор урочища Ласпи – Илияс-Кая.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, таким образом СБУ присоединилась к общественной акции «Величие украинского флага».

Акция стартовала в Севастополе, пройдет во всех городах страны и завершится в Луганске 28 июня, в День Конституции Украины.

Мероприятие, которое имеет патриотическо-просветительский характер, инициировано активистами общественных неправительственных организаций.