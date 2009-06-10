СБУ установила 54-метровый украинский флаг на горе в Крыму
15:41, 10 июня 2009Крым
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Интересно, долго продержится?
Государственный флаг Украины площадью 54 квадратных метра закрепили сотрудники Центра специальных операций Службы безопасности на высоте 600 метров на одной из гор урочища Ласпи – Илияс-Кая.
Как сообщили в пресс-центре ведомства, таким образом СБУ присоединилась к общественной акции «Величие украинского флага».
Акция стартовала в Севастополе, пройдет во всех городах страны и завершится в Луганске 28 июня, в День Конституции Украины.
Мероприятие, которое имеет патриотическо-просветительский характер, инициировано активистами общественных неправительственных организаций.
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