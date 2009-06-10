Ющенко: малороссийская версия переворота может повториться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поблагодарил за активную позицию руководителей областей, местных советов, которые публично противостояли «покушению на демократию» со стороны БЮТ и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании с председателями областных, Киевской и Севастопольской государственных администраций и председателем Совета министров АРК.

Президент попросил глав администраций донести до каждого гражданина информацию о том, что планировали сделать Партия регионов и БЮТ.

В.ЮЩЕНКО изложил свою позицию относительно событий последних нескольких недель, еще раз высказав мнение, что планировался госпереворот и узурпация власти.

Говоря о покушении на демократию, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, он не хотел бы, чтобы эти слова обрастали какими-то шутками. Президент отметил: необходимо помнить, что все еще может повториться – и наступление на свободу и демократию, и то, «что осуществлялись десятки вояжей для того, чтобы была принята малороссийская версия государственного переворота».

По словам главы государства, это подтверждает то, «какая гнилая украинская политика, насколько слабая патриотическая составляющая тех людей, которые представляют сами высокие ступени парламентской, в частности, власти».