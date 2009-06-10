Куницын приглашает в свой блок ряд центристских политсил
Главное, чтобы взгляды совпадали
Ряд центристских политических сил могут принять участие в выборах в Верховный Совет Крыма и местные органы власти автономии в составе Блока Куницына.
Об этом сообщил лидер блока, руководитель фракции "Крым" в парламенте республики Сергей КУНИЦЫН, информирует его пресс-служба.
По словам С.КУНИЦЫНА, на базе блока будет создано общественно-политическое, патриотическое движение Крыма, в котором в том числе примут участие ряд центристских сил. "Идеологические принципы которых не противоречат нашим политическим взглядам", - уточнил он.
"Для нас приоритет - развитие и процветание Крыма и города-героя Севастополя", - сказал С.КУНИЦЫН.
Блок Куницына создан в 2005 году перед выборами в Верховный Совет Крыма и местные органы власти.