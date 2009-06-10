С сентября школьникам подробнее расскажут о голодоморе и ОУН-УПА

С сентября школьники будут изучать историю Украины по новой программе, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В частности, Минобраз разработал и утвердил изменения к программе по истории Украины и всемирной истории для учеников 5-12 классов.

Эти изменения, отметили в Минобразования, направлены на преодоление разрыва между содержанием учебника и "новейшими наработками отечественной историографии". "Особенно это касается истории ближайшего к нам ХХ века, которая на протяжении длительного времени содержала больше всего так называемых "белых пятен". Сегодня, благодаря открытию ранее недоступных фондов архивов, интенсификации исследований, в частности благодаря привлечению к работе нового поколения историков, установлено много неизвестных до сих пор фактов и событий", - говорится в сообщении.

Значительно шире, по данным пресс-службы, в новой школьной программе отображены история становления и развития украинского освободительного движения. Дети будут подробнее знать о голодоморе 1932-1933 годов, репрессиях 20-50-х годов прошлого века, борьбе Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии, противостоянии диссидентского движения тоталитарному режиму.

По убеждению Минобразования, новая программа поможет ученикам более четко разобраться в событиях прошлого и, возможно, лучше понять проблемы украинской современности.