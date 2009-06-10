Кабмин сократил госзаказ в ВУЗах

Кабинет министров Украины по предложению Министерства образования и науки сократил государственный заказ на 2009 год на подготовку специалистов в высших учебных заведениях на более чем 10%, сообщили в пресс-службе Минобраза.

По сравнению с 2008 годом уменьшилось количество выпускников общеобразовательной школы на 15 тысяч человек и выпускников полной общеобразовательной школы на 37 тысяч, а также уменьшилось количество зарегистрированных для прохождения тестирования на 50,7 тысяч человек. В этой связи общее уменьшение объемов приема для ВУЗы Украины по образовательно-квалификационному уровню младшего специалиста составляет 13,2% (по дневной форме обучения 13,1%), по образовательно-квалификационному уровню бакалавра — 11,5% (по дневной форме обучения на 11 %).

Для высших учебных заведений, подчиненных МОН, государственный заказ определен:

- по образовательно-квалификационному уровню младшего специалиста — 46,5 тыс. мест (87,5% государственного заказа 2008 года);

- по образовательно-квалификационному уровню бакалавра — 99,2 тыс. мест (88,7% государственного заказа 2008 года);

- по образовательно-квалификационному уровню специалиста — 57,5 тыс. мест (90,3% государственного заказа 2008 года);

- по образовательно-квалификационному уровню магистра — 25,8 мест (90,1% государственного заказа 2008 года).

Правительство поддержало инициативы министра образования Ивана ВАКАРЧУКА по сохранению государственного заказа по направлениям подготовки (специальностям): «Декоративно-прикладное искусство», «Туризм», «Гостинично-ресторанное дело», «Документоведение и информационная деятельность», «Реклама и связи с общественностью», «Делопроизводство», «Организация туристического обслуживания», «Организация обслуживания в гостиницах», «Организация обслуживания в заведениях ресторанного хозяйства и торговли».

Как сообщал УНИАН, 2 июня студенческие организации выступили против намерений Кабинета министров Украины утвердить уменьшение объемов приема на учебу в государственные высшие учебные заведения в 2009 году.

4 июня И.ВАКАРЧУК заявил, что сокращение госзаказа на подготовку специалистов в высших учебных заведениях происходит из-за кризиса.