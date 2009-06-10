ГАИ открыла охоту на мотоциклистов

Операция «ГАИ за безопасность дорожного движения» проводится в Крыму до 19 июня. «Ее цель – укрепление дорожно-транспортной дисциплины среди мотоциклистов», – сообщила пресс-служба крымской Госавтоинспекции.

За 9 дней июня в автономии произошло 15 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в которых один человек погиб и шестнадцать получили различные травмы.

ГАИ усилила работу по выявлению не зарегистрированного в установленном порядке мототранспорта, мотоциклов с перебитыми или уничтоженными номерами.

Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции будут «отлавливать» водителей, управлявших «двухколесным конем» без необходимых документов, а также пьяных и нарушающих Правила дорожного движения водителей.

В ГАИ напоминают: если объём двигателя мопеда – 50 и более кубических сантиметров, то его владелец должен иметь при себе удостоверение на право управления транспортным средством, талон к нему и техпаспорт, обязан проходить государственный технический осмотр раз в два года.

«Водители мотороллеров и скутеров с объемом двигателя до 49 куб. см этому не подвержены. Но, согласно статье 21 п. 21.1 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», водители всех транспортных средств должны иметь при себе страховой полис», – подчеркнули в пресс-службе.

В случае эксплуатации мопедов и скутеров с объемом двигателя в 50 и более кубических сантиметров без разрешающих на то документов, транспортное средство будет изыматься и доставляться на штрафплощадку, а водителя привлекут к административной ответственности.