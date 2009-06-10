В Крыму обсудят защиту прав интеллектуальной собственности

XIII Международная научно-практическая конференция «Защита прав интеллектуальной собственности» пройдет 15-19 июня в Крыму.

В этом году в форуме примут участие более 100 специалистов в области интеллектуальной собственности из Беларуси, Грузии, Латвии, Литвы, Казахстана, Польши, России, Украины, Эстонии, сообщает Министерство экономики Крыма.

Среди вопросов конференции – защита прав интеллектуальной собственности предприятий от недобросовестной конкуренции; оценка имущественных прав интеллектуальной собственности и методика ее проведения; судебная экспертиза объектов права интеллектуальной собственности; подготовка специалистов в сфере интеллектуальной собственности.

Конференция проводится при содействии Кабинета министров Украины, комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования, научно-исследовательского института интеллектуальной собственности Академии правовых наук Украины, Национального комитета Международной Торговой Палаты и других.