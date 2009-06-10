Туберкулезный блок симферопольского СИЗО переполнен в три раза

В Крыму нарушаются правила содержания граждан в пенитенциарных заведениях, заявляет прокуратура автономии.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, большинство спецучреждений нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. «Изоляторы временного содержания располагаются в подвальных и полуподвальных помещениях, где нет прогулочных двориков, комнат для свиданий, надлежащего освещения, вентиляции и отопления. Практически повсеместно в изоляторах нарушены лимиты наполнения. Совместно содержатся разные категории заключенных, больные не обеспечиваются медицинским лечением», – говорится в сообщении.

Прокуратура акцентирует внимание на несоответствии нормам закона условий содержания в Симферопольском СИЗО. Главная проблема – переполненность изолятора. «На сегодня в СИЗО не имеют индивидуальных спальных мест почти 300 человек, а туберкулезный блок переполнен в три раза», – подчеркивает надзорное ведомство.

Там заявили, что ответственность за нарушения сроков содержания, совместное содержание взрослых и несовершеннолетних, здоровых и больных людей в спецучреждениях ложится не только на работников органов внутренних дел, но и на прокуроров, которые не достаточно принципиально реагируют на такие факты.

По решению коллегии, где обсуждались проблемы пенитенциарных заведений автономии, надзорное ведомство признало свои недоработки. «Прокурорам предстоит усилить надзор и жестко реагировать на каждое нарушение прав граждан, оказавшихся по тем или иным причинам временно в спецучреждениях», – говорится в сообщении.