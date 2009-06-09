На украинском флоте началась «Неделя молодого воина»

«Неделя молодого воина» началась на кораблях и в береговых частях Военно-морских сил Украины.

Мероприятия направлены на адаптацию молодого пополнения флота призыва «Весна – 2009» к условиям военной службы, сообщает Управление пресс-службы Минобороны.

Так, для юношей будут организованы встречи с руководящим составом, вечера вопросов и ответов, тематические вечера.

Также во время «Недели молодого воина» планируется проведение анкетирования и опроса молодых военнослужащих для раскрытия их психологических качеств, выявления лиц, которые могут принадлежать к «группе риска».

В выходные дни будут организованы культурные походы в примечательные места тех населенных пунктов, где военнослужащие будут проходить службу.