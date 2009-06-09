Ялта определилась с проектом памятника архитектору Краснову

В 2010 году в Ялте планируется установить памятник архитектору Николаю Краснову.

Он появится на пересечении улицы Екатерининской и центральной Набережной, сообщает пресс-служба мэрии Ялты.

Памятник устанавливается за счет инвесторов, которые выделяют средства на развитие инфраструктуры Ялты. Он обойдется приблизительно в 335 тысяч гривен.

Изваяние будет создавать заслуженный скульптор Украины, член Союза художников России Сергей НИКИТИН.

Его проект памятника признан лучшим среди представленных на конкурс 12-ти работ. С.НИКИТИНУ – обладателю второй премии – предложено доработать проект совместно с ялтинскими архитекторами. Первую премию на конкурсе решили не присуждать.

2009 год объявлен в Ялте годом архитектора Краснова в честь 145-летия со дня его рождения и 70-летия со дня смерти и в связи со значительным вкладом в создание исторического облика города.

Ялтинское отделение Союза архитекторов Украины планирует провести в городе полную инвентаризацию зданий, построенных по проекту Краснова и организовать фотовыставку объектов. Она будет представлена ко Дню города в августе, а затем станет временной экспозицией в Ливадийском дворце во время красновских чтений.