Россия и Украина поговорят о флоте

10 июня в Киеве состоится седьмое заседание Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в работе заседания будут принимать участие члены украинской и российской частей Подкомиссии во главе с исполняющим обязанности первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрием КОСТЕНКО и статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Григорием КАРАСИНЫМ, а также эксперты сторон.

Во время мероприятия будут обсуждаться результаты работы Подкомиссии за период, прошедший со времени ее предыдущего заседания (январь 2008 года), итоги заседаний рабочих групп, в том числе рабочей группы по военно-политическим вопросам, будут рассматриваться вопросы военно-политического характера, в частности, состояние проработки ряда проектов двусторонних соглашений по проблематике функционирования ЧФ РФ и его временного пребывания на территории Украины.

Стороны обсудят вопросы подписания межведомственного протокола о предоставлении информации об общей численности личного состава и основных вооружениях ЧФ РФ, находящихся на территории Украины.