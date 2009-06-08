Затулин не давал деньги на «Русскоязычную Украину»

Депутат Госдумы России, директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН отверг слухи о том, что он является спонсором создания всеукраинской правозащитной организации «Русскоязычная Украина».

«Я не являюсь, безусловно, ее спонсором», - сказал российский парламентарий по телефону в интервью корреспонденту УНИАН, комментируя информацию ряда СМИ.

В рамках третьего фестиваля «Великое русское слово», который проходит в эти дни в Крыму, сформирована организационная группа по созданию объединения «Русскоязычная Украина».

К.ЗАТУЛИН подчеркнул, что он не на столько финансово состоятелен, чтобы спонсировать эту или другие организации в Украине.

«Слухи на этот счет (на счет финансирования), так же, как и слухи о моей смерти, сильно преувеличены», - отметил депутат Госдумы.

К.ЗАТУЛИН заявил, что «желание русских или русскоязычных на Украине защищать свои права» не является «никакой особенной новостью». «Поводов к тому, чтобы они (русскоязычные) объединялись ради защиты своих прав, власти Украины представляют больше, чем достаточно», - считает он.

Один из инициаторов создания организации «Русскоязычная Украина» - народный депутат Украины Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО (Партия регионов), комментируя слухи в СМИ о финансовой связи К.ЗАТУЛИНА и нового правозащитного объединения, сказал, что он «просто в шоке от такой информации».

По его словам, идея создания организации «обговаривается, как минимум, 1,5-2 года».

В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявил, что в резолюции северодонецкого съезда, который прошел в марте 2008 года, «четко указано создание всеукраинской правозащитной организации русскокультурного направления». «По сути, это (создание организации) - реализация решения северодонецкого съезда», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

По его словам, регистрация организации будет проходить в ближайшие 1,5-2 месяца. «Русскоязычная Украина» создается на основе индивидуального членства граждан. «Организации создавать этот проект не будут. Они могут потом сотрудничать на основании договоров или протоколов о совместной деятельности, если их идеи либо цели и задачи будут совпадать с нашими», - сказал депутат.

«Славяне, как мы считаем, готовы отстаивать свои права, когда они уверены, что их требования законны и справедливы», - добавил он.

Вместе с тем, партия «Русский блок» скептически относится к созданию правозащитной организации. По словам пресс-секретаря «РБ» Юрия ПЕРШИКОВА, политсила считает узкими рамки той деятельности, которой собирается заниматься новая организация. «Правозащитной деятельностью и «Русский блок», и русское движение Украины занимается всегда... Нас загоняют в резервацию, чтобы мы просто занимались обороной, грубо говоря - пишите в суды европейские, обращайтесь, у вас есть право на русский язык», - сказал он.

«Если они (инициаторы создания новой организации) хотят заниматься правозащитной деятельностью, пусть занимаются, если они хотят заниматься культурологической деятельностью, пусть занимаются, а мы идем во власть для того, чтобы жестко отстаивать свои права. Мы наступаем, мы не обороняемся - это самое главное», - сказал пресс-секретарь «Русского блока».